شكرا لقرائتكم بعد فسخ عقده مع وست هام.. ويلشير واثق من استعادة مستواه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف جاك ويلشير لاعب وسط منتخب إنجلترا السابق، أنه لم يحصل على فرصة اللعب بانتظام في وست هام يونايتد رغم جاهزيته البدنية لكنه يثق في أنه يستطيع مواصلة اللعب على أعلى المستويات في المستقبل.

وانضم ويلشير (28 عاما) إلى وست هام قادما من أرسنال بعقد لثلاث سنوات في 2018، وكان يأمل في اللعب بانتظام بعدما تسببت الإصابات في غيابه طويلا، لكنه قال يوم الاثنين إنه توصل لاتفاق بفسخ تعاقده بالتراضي مع النادي المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وقال ويلشير، الذي خاض 197 مباراة مع أرسنال وتوج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 2014 و2015، إنه يأمل في الإعلان عن خطوته المقبلة في القريب العاجل، كما ويلشير في 19 مباراة مع وست هام في كل المسابقات وغاب أيضا بسبب بعض الإصابات في الفخذ والكاحل.

وكتب ويلشير، الذي خاض 34 مباراة دولية على "تويتر": رغم كل الجهود والنوايا، لم تكن الأمور كما توقعت، كنت جاهزا لفترات طويلة في النادي، منها آخر ثمانية أشهر، وكنت أتدرب يوميا لكن لسوء الحظ لم أحصل على فرصة اللعب.

وأضاف: رغم إحباطي بكل تأكيد لأنه لم يكن بوسعي إظهار ما أستطيع تقديمه إلى وست هام، فإني لا أزال مقتنعا أن بوسعي مواصلة اللعب على أعلى المستويات في اللعبة.