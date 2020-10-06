شكرا لقرائتكم مورينيو: توتنهام كاد ينتصر على يونايتد بـ10 أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رد المدرب البرتغالي، جوزيه مورينيو، بكل قوة على منتقدي أسلوبه "الدفاعي" بعد فوز فريقه توتنهام هوتسبير 6-1 على مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد قائلا إن فريقه كان يمكن أن يسجل 10 أهداف في شباك المنافس لو كان مدربه أكثر ميلا

للأسلوب الهجومي.

وتعرض مورينيو للانتقادات في الموسم الماضي بعد عدد من العروض الدفاعية ونتائج مخيبة للآمال عقب توليه تدريب النادي اللندني خلفا لماوريسيو بوكيتينو المقال في نوفمبر الماضي، لكن فوز الفريق الكبير يوم الأحد وضع الفريق ضمن قائمة أفضل مسجلي الدوري الممتاز بعد أن رفع رصيده إلى 12 هدفا في أربع مباريات متساويا في ذلك مع إيفرتون وليستر سيتي، وجاء الفوز المحلي على يونايتد بعد فوز توتنهام 7-2 على مكابي تل أبيب الإسرائيلي أوروبيا الخميس الماضي.

وقال مورينيو في تصريحات تلفزيونية: تصوروا أنهم تحت قيادة مدرب يتبنى الأسلوب الهجومي، تحت قيادة مدرب ينتهج الأسلوب الدفاعي أحرزوا ستة أهداف، مع مدرب هجومي النزعة كانوا أحرزوا 10 أهداف.

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وأضاف مورينيو: كنا أكثر اقتناعا بقوتنا وقدراتنا وخطة لعبنا أكثر من اقتناعنا بنقاط ضعف يونايتد لأنني لا أعتقد أن نقاط الضعف كثيرة.

وكان للفوز معنى مختلف أيضا لأنه تحقق لدى عودة مورينيو إلى النادي الذي أقاله قبل 22 شهرا، وأردف المدرب المخضرم قائلا : الحالة المعنوية رائعة. اللاعبون يقدمون أداء جيدا للغاية. كل واحد يبذل قصارى جهده. الفريق بالتأكيد مليء بالعناصر المتميزة والمواهب.

وسيعود يونايتد للدوري الممتاز بعد نهاية العطلة الدولية وسيلتقي مع ضيفه اللندني وست هام يونايتد في 18 أكتوبر الجاري.