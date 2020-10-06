شكرا لقرائتكم إصابة رئيس رابطة الدوري الإيطالي بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت الفحوصات الطبية إصابة باولو دال بينو رئيس رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك في أحدث حالة إصابة بالفيروس في كرة القدم الإيطالية.
وأكدت الرابطة إصابة رئيسها (58 عاماً) من خلال مذكرة أرسلتها إلى وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" وأوضحت أن دال بينو يخضع للعزل الصحي في منزله وقد ظهرت عليه أعراض الإصابة.
وشهدت كرة القدم الإيطالية الكثير من الإصابات بالفيروس مؤخراً، إذ أصيب عدد كبير من لاعبي جنوى بكورونا، بالإضافة إلى لاعبين في نابولي.
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