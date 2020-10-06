بعدما هاجمه مرتضى بسبب كارتيرون.. رئيس التعاون السعودي يتقدم باستقالته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن محمد بن عبدالله القاسم، تقدمه بالاستقالة من رئاسة نادي التعاون السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما أمضى 8 سنوات في رئاسة النادي.

وكتب القاسم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتير:" تقدمت بالاستقالة من رئاسة التعاون بعد 8 سنوات أمضيتها مع النادي، موجها الشكر لكل من وقف بجوار ناديه".

وقبل اسقالته بأيام، كان القاسم قد تعاقد مع الفرنسي باتريس كارتيرون لتدريب الفريق، بعدما رحل الأخير عن الزمالك، ليكمل مع الفريق مشواره في دوري أبطال آسيا قبل الخروج على يد النصر السعودي.

وخرج محمد القاسم، في وقت سابق ليعلق على صفقة تعاقده مع المدير الفني السابق للزمالك، الفرنسي باتريس كارتيرون.

وغرد القاسم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "هذا هو التعاون يا سادة، اللي يبيه يصير، واللي يأمر عليه يتم".

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من جانبه، فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك النار على محمد القاسم، رئيس نادي التعاون السعودي، بعد التغريدة التي قام بنشرها عبر حسابه على "تويتر"، وفي تصريحات عبر برنامج "أوضة اللبس" بقناة النهار، قال: "لن أقوم بتحميل تركي آل الشيخ مسؤولية رحيل كارتيرون للتعاون السعودي، من يتحملها هو رئيس التعاون".

وتابع منفعلاً: "إنت فاهم غلط، لما تتكلم عن مصر تتكلم بأدب، أنت تلعب بالنار، الزمالك نادٍ كبير".

وواصل: "أنت قمت بخطف مدرب بعدما قمت بعرض أموال طائلة عليه، وليس لأنك نادٍ كبير في السعودية. أخاطب كبار المسؤولين في المملكة العربية السعودية بالتدخل، هل يصح أن يكون هناك مواطن في السعودية يخرج منه هذا الكلام؟".

وأكمل: "لسنا عبيدا، نحن نادي الزمالك، جزء من تاريخ مصر وأفريقيا والشرق، القصة ليست في التعاقد مع مدرب ولكن التعرض لنادٍ الزمالك بشكل غير لائق، لقد قمت بخطف مدرب بالأموال".

واختتم: "لقد تم طرد كارتيرون من وادي دجلة، ثم بعد ذلك الأهلي، الزمالك قام باحتضان كارتيرون وأعاده للمجد، هل تظن أننا فاترينة عرض؟".