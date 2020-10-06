بعد ارتباطه بالأهلي.. كايزر تشيفز يحسم مستقبل مهاجمه الصربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أصدر نادي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بيانًا رسميًا لحسم مستقبل سمير نوركوفيتش مهاجم الفريق.

وكانت العديد من التقارير الصحفية في جنوب أفريقيا ربطت المهاجم الصربي بالإنضمام إلى النادي الأهلي بطلب من بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد.

وأصدر كايزر تشيفز بياناً رسمياً من 3 نقاط عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لحسم موقفه من رحيل مهاجمه:

- لم يتواصل أي نادٍ للتفاوض حول إمكانية الحصول على خدمات نوركوفيتش.

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- لا يمكننا السماح لأفضل مهاجمينا بالرحيل في هذه المرحلة.

- ليس لدينا المرونة للتعاقد مع لاعبين في سوق الانتقالات في ظل انتظارنا لحكم المحكمة الرياضية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أصدر قراراً بمنع كايزر تشيفز من التعاقد مع أي لاعبين لفترتي انتقالات مقبلة في فبراير الماضي.

وأشار النادي الجنوب أفريقي إلى أنه لن يكون متفاجئاً إذا كان هناك اهتمام من أي نادي للتعاقد مع اللاعب.