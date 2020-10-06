عاجل .. استقالة رئيس نادى التعاون السعودى من منصبه

تقدم محمد القاسم رئيس نادى التعاون السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، من منصبه معلناً رحيله عن ئاسة مجلس الإدارة بعد 8 سنوات معهم.

وقال القاسم في بيان له

منذ قليل عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى تويتر معلنا استقالته من رئاسة التعاون بعدما نال شرف رئاسة النادي لمدة 8 سنوات ماضية، معبرًا عن رضاه على الفترة التي قضاها رئيسًا للنادي.

وأنهى بيانه بتوجيه الشكر لوزير الرياضة السعودى عبد العزيز بن تركى الفيصل وجماهير النادي الذين قدموا الدعم له طوال فترة تواجده كرئيس للتعاون.