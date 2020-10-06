إصابة نجم ليفربول بـ فيروس كورونا

تعرض السويسري شيردان شاكيري لاعب فريق ليفربول الإنجليزي للإصابة بـفيروس كورونا المستجد. وأعلن الإتحاد السويسري لكرة القدم عن Advertisements إصابة شاكيري، بفيروس كورونا، بعد ظهور إيجابية عينته، عقب انضمامه لصفوف المنتخب خلال فترة التوقف الدولي. إصابة شاكيري، بفيروس كورونا، بعد ظهور إيجابية عينته، عقب انضمامه لصفوف المنتخب خلال فترة التوقف الدولي. وكان ليفربول أعلن في وقت سابق إصابة كل من السنغالي ساديو ماني والإسباني تياجو ألكانتارا بكورونا، وغيابهما مؤخرًا عن مباريات الريدز.

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