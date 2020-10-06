الرياضة تنظم لقاء حواري مع الشباب بعنوان "أكتوبر تضحيات أبطال"

برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنظم وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني غدا الأربعاء في الثانية مساء عبر الفيديو كونفرانس ،فعاليات اللقاء الحواري المفتوح لشباب مصر بعنوان "حرب أكتوبر تضحيات أبطال ومصدر

فخر للأجيال" مع الخبير العسكري اللواء أركان حرب سمير فرج، أحد أبطال القوات المسلحة.سيتم فتح اليات الحوار للحديث حول انتصارات أكتوبر والبطولات التي سطرها جنودنا البواسل في ملحمة وطنية تدرس في كل أنحاء العالم.والتعرف علي أسرار وخفايا لم تذكر في حرب أكتوبر، دروس مستفادة منها وغيرها الكثير نحن على موعد مع معرفتها.سيتم تطبيق خاصية البث المباشر على المنصات الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.للمشاركة في اللقاء من خلال الرابطhttps://us02web.zoom.us/j/3411153758?pwd=Z3A0bEpoTEhEczRYSk1jckpXam9EQT09Meeting ID: 341 115 3758Passcode: 6101973

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