إصابة رئيس الدوري الإيطالي بفيروس كورونا

كشفت رابطة الدوري الإيطالي عن إصابة باولو دال بينو، رئيس الرابطة، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أصدرت بيانًا رسميًا تؤكد الإصابة، على الرغم من أنه لم تظهر عليه أي أعراض ولكن تم عزله في المنزل وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وخضع دال بينو صاحب الـ58 عامًا، الذي يرأس الرابطة منذ يناير الماضي، لفحص كورونا

أمس الاثنين، وتأكد بشكل رسمي إصابته بفيروس كورونا.

مارادونا يعلن عدم إصابته بكورونا

أعلن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ومدرب نادي خيمناسيا لا بلاتا، دييجو أرماندو مارادونا، سلامته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

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وكان قد تم عزل مارادونا يوم أمس، الاثنين، بعد مخالطة أحد الحالات المصابة بالفيروس حتى يتم الاطمئنان على سلامته

من خلال الخضوع لمسحة طبية.

وكان مارادونا على اتصال مع لاعبه في خيمناسيا، نيكولاس كونتين، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا يوم، الأربعاء الماضي، وكانت هنالك شكوك حول إصابة نجم الكرة الأرجنتينية.

وخرج الأرجنتيني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وطمأن الجميع عن حالته، وكتب: "مرحبًا، أردت أن أخبركم الحمد لله، أنني لست مُصابًا بفيروس كورونا وكذلك ابني وابنتي".

وأضاف في النهاية: "أبعث لكم قبلة كبيرة وأشكركم كثيرًا على كل من كان مهتمًا بصحتنا، وبالكثير من القوة لكل من يحارب هذا الفيروس".