لجنة الانضباط باتحاد الكرة تقرر تغريم المصري ماليًا

قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري، توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه، على النادي المصري البورسعيدي.
قال مصدر في اللجنة إن أمين عمر الحكم الدولي، والذيأدار مباراة الزمالك والمصري يوم الخميس الماضي بالجولة الـ31 للدوري، كتب في تقريره أن بعض الجماهير التي حضرت وتنتمي للمصري، وجهت له السباب خلال المباراة.
جدير بالذكر أن لجنة الانضباط تستعد لإعلان عقوبة الإيقاف على فرجاني ساسي لاعب الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد طرده أمام المصري، ودخوله في مشادة مع أمين عمر، بجانب إيقاف إمام عاشور مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه.
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