إنبي يحتفل بذكرى نصر اكتوبر

شارك المهندس علاء خشب رئيس نادى إنبي السابق ونائب وزير البترول والثروة المعدنية الحالي والمهندس أشرف بهاء رئيس مجلس إدارة إنبي وكابتن عصام زيدان عضو مجلس إدارة نادي إنبي اليوم الشعب المصرى في الاحتفال بمناسبة انتصارات أكتوبر العظيم.

جاءت مشاركة قيادات النادى البترولي كرسالة للجميع ان مصر بلد الأمن والأمان وأن مصر قيادة وشعب

يد واحدة.

وقال كابتن عصام زيدان الذي شارك في الاحتفال اليوم فى تصريحات خاصة إنه حرص على المشاركة لتمثيل فئة كبيرة من ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك مندوبا عن قطاع البترول مؤكدا أن الشعب المصرى الواعى نزل بكثافة في كافة ميادين القاهرة وفي جميع المحافظات

للرد على الفئة الضالة التى تحاول تشويه الصورة.

وأشار إلى أن مصر بلد الأمن والأمان والشعب يقف خلف القيادة السياسية ويدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة والجميع لمس الإنجازات التى تحققت في عهد الرئيس السيسي والمجهود الكبير الذى يقوم به للانتهاء من كافة المشاريع التى ستضع مصر في مصاف الدول الكبرى وتؤكد للجميع ان مصر قوية بقيادتها وشعبها وجميع مؤسساتها وستظل ام الدنيا كما يطلق عليها الأشقاء العرب.