أشرف صبحي: دعم الإعلام الرياضي العربي ضرورة للمستقبل

اكد وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور اشرف صبحي اهمية الشراكة المستدامة التي تربط الرياضة مع جناحها الاخر الاعلام الرياضي الذي يعد شريكا للنجاح والتفوق من خلال تسليط الاضواء على مكامن القوة والانجاز بما يحمل من نقد بناء وتحليل واع بالخبرات العالية التي يضمها على مستوى الوطن العربي .

وأضاف الوزير صبحي خلال حديثه مساء الاثنين في الندوة الموسعة التي عقدها الاتحاد العربي للصحافة الرياضية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي وتنسيقا مع لجنة الدورات في الاتحاد بواسطة تطبيق زووم ومشاركة واسعة من قبل الزميلات والزملاء من مختلف الدول العربية وتحت عنوان " الرياضة العربية تطورها وانجازاتها وربطها بالاعلام الرياضي " ان الاعلام الرياضي العربي تفوق كثيرا على مستوى الرياضة وبات لدينا زملاء على قدر عال من المهنية والكفاءة والخبرة لا سيما وان وجود الاتحاد العربي للصحافة الرياضية ساهم في دعم وتوجيه قدرات العاملين في هذا المجال ومن يعمل في الوسط الرياضي يدرك تماما الدور الذي يقوم به الاعلام الرياضي في هذا الاتجاه.

وشدد وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب على اهمية دعم الاعلامي الرياضي من قبل المؤسسات الصحفية ليتمكن من اعطاء الرؤية الصحيحة والبحث عن

الخبر المثير والمعلومة المهمة والتماشي مع تكنولوجيا العصر والاعلام الحديث مؤكدا بان الاعلام الرياضي ساهم كثيرا في النجاح الذي رافق البطولات الرياضية العربية مشددا على اهمية وضع معايير مشتركة تعمل على التطور ومزيد من الإنجازات للرياضة العربية سواءً في الألعاب الفردية أو الجماعية.

وعبر الوزير صبحي عن تقديره للتعاون المثمر بين وزارة الشباب والرياضة المصرية والاتحاد العربي للصحافة الرياضية شريك النجاح الذي تحقق من خلال ملتقى الاعلاميات الرياضيات العربيات الذي اقيم في مصر بالتعاون مع لجنة المحررين الرياضيين وشهد مشاركة كبيرة مشيدا بالدور الفاعل الذي يلعبه الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد ونواب الرئيس الدكتور تركي العواد وحسن خلف الله وأعضاء الاتحاد في تعزيز خبرات العاملين في هذا المجال.

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وفي ختام الندوة اجاب الوزير الرياضي عن اسئلة المشاركين منوها بالدور المهم الذي تلعبه وزارت الرياضة واتحادات ولجان الاعلام الرياضي في الوطن العربي في تطوير الاعلام الرياضي في جوانب التثقيف والتحفيز والتعليم الى جانب تقديم الجوائز والحوافز لخلق اعلام متفوق ومبدع مؤكدا على اهمية

تضافر الجهود للقضاء على شغب الملاعب من قبل كل فئات المجتمع وان لا يقتصر الدور على الاعلام الرياضي فحسب ..حسب الزميل عوني فريج الامين العام الناطق الاعلامي

وكان الزميل محمد جميل عبد القادر رئيس الاتحاد قد القى كلمة رحب فيها بالوزير الرياضي الذي منح الزملاء فرصة ثمينة للاستفادة من خبراته والانجازات الشخصية والرسمية التي حققها بصفته احد قادة الرياضة المؤثرين على الساحة الرياضية المصرية والعربية والافريقية القريب من الاعلام الرياضي والذي تعامل معه بحرفية وتفهم كبير لدور الاعلام في حياتنا المعاصرة .

واشار الى ان هذا اللقاء يقام وفق استراتيجية الاتحاد بالانفتاح والتشارك مع كل الجهات والقيادات الفاعلة في المجتمع مشيدا بالتعاون المثمر مع الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي برئاسة الدكتور رجاء الله السلمي وجهود لجنة الدورات برئاسة الدكتور هادي عبد الله واعضاء اللجنة التنفيذية .

كما اشاد الدكتور تركي العواد النائب الاول لرئيس الاتحاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الشباب والرياضة المصري في دعم الاعلام الرياضي مؤكدا ان هذا الاهتمام غير مستغرب على من كان احد نجوم الرياضة ويعرف تماما اهمية دور الاعلام في دعم المسيرة الرياضية وهو ذات التوجه والخطاب الذي وجهه وزير الرياضه السعودي سمو الامير عبد العزيز بن تركي الفيصل في دعم الاعلام الرياضي باعتباره رياضيا يقدر ويدعم الاعلام الرياضي العربي وهو بالنسبة لنا شهادة ووسام بأننا جزء من المنظومة الرياضية مقدرا دور الاتحاد السعودي للاعلام الرياضي برئاسة الدكتور رجاء الله السلمي ولجنة الدورات برئاسة الدكتور هادي عبد الله والامانة العامة في الاتحاد العربي .