اتحاد الكرة: إيقاف فرجاني ساسي يشمل عقوبة الطرد أمام المصري

أكد مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن عقوبة لجنة الانضباط برئاسة المستشار السيد البنداري، ضد التونسي فرجاني ساسي لاعب الزمالك، والتي ستصدر خلال ساعات، تشمل عقوبة الطرد في لقاء المصريالأخير بالدوري.
قال المصدر، إن فرجاني ستصدر ضده عقوبة بالإيقاف 6 مباريات، من ضمنها لقاء سموحة أمس في دور الـ16 لبطولة كأس مصر،موضحًا أن العقوبة الأشمل أو الأكبر هي التي تطبق، وبالتالي فإن فرجاني مازال أمامه 5 مباريات أخرى لينتهي إيقافه.
ومن المنتظر أن تعلن لجنة الانضباط اليوم الثلاثاء، عقوباتها ضد فرجاني ساسي وإمام عاشور لاعبي الزمالك بشكل مصري، بجانب عقوبات أخرى.
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