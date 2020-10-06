ماجد سامي يتظلم على عقوبة لجنة الانضباط في اتحاد الكرة

قدم ماجد سامي مالك نادي وادي دجلة، تظلمًا لاتحاد الكرة، ضد قرار لجنة الانضباط يوم 21 سبتمبر الماضي، بتغريمه 50 ألف جنيه، لما بدر منه ضد الجبلاية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد ماجد سامي في تظلمهالمقدم لاتحاد الكرة، أنه ليس من عناصر المنظومة الكروية فهو ليس رئيس نادي أو عضو مجلس إدارة وبالتالي لا يجب أن يتعرض لعقوبات.
وكانت لجنة الانضباط اجتمعت أمسالاثنين في اتحاد الكرة، واستقرت على إيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك 6 مباريات وتغريمه 100 ألف جنيه بعد ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام المصري في الجولة الـ31 للدوري، وإيقاف إمام عاشور مباراة وتغريمه 50 ألف جنيه لاستفزازه لاعبي الفريق البورسعيدي بعد نهاية اللقاء.
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