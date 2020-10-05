شكرا لقرائتكم رسالة تخوف من رئيس سموحة قبل مواجهة الزمالك بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب المهندس فرج عامر رئيس نادى سموحة عن تخوفه من شىء أخر بخلاف مواجهة الزمالك الليلة فى كأس مصر.

وكتب فرج عامر عبر حسابه على تويتر :"ثقتي في ربنا كبيرة ان حيدينا حقنا اليوم في مباراتنا مع الزمالك غير منقوص ، الخوف النهاردة مش من الزمالك ، الخوف من حاجة تانية لكن تلوح في الافق بوادر خير كبير علي مصر كلها".

ويلتقى فريق الزمالك نظيره سموحة فى الثامنة من مساء اليوم، الإثنين، المقرر إقامتها على ستاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتى تأهل لها الأبيض عقب الفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى دور الـ32 من المسابقة المحلية، بينما تخطى الفريق السكندرى هذا الدور بالفوز على مركز شباب العبور بهدف دون رد، والتى تأتى بعد أيام من مباراة الأبيض التى خاضها أمام المصرى البورسعيدى، مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ليحتل الأبيض المركز الثانى فى جدول ترتيب الدورى الممتاز برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى 5 مواجهات، فيما سجل لاعبيه 45 هدفًا واستقبل 25 هدفًا، واعتبر الأبيض مهزومًا اعتباريًا بنتيجة 2 / 0 أمام الأهلى، فى مباراة الدور الأول، بسبب عدم حضوره للمباراة فى موعدها، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط إضافية من رصيده فى نهاية الموسم الجارى، طبقًا لقواعد المسابقة.

وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبى الأبيض فى المباراة الأخيرة أمام المصرى، بعدما عقد جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات، طالبهم فيها ببذل أكبر مجهود ممكن خلال مواجهة سموحة، مشيرًا إلى ضرورة حسم المباراة والصعود إلى دور الثمانية من المسابقة، لإسعاد الجماهير وتخطى عقبة المرحلة الجارية، خاصة أن الفريق سيكون مُقبل على مهمة حاسمة فى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، عندما يواجه الرجاء البيضاوى المغربى، فى مباراة الذهاب بالمغرب، والمقرر إقامتها يوم 18 من شهر أكتوبر الجارى، على أن تُقام مباراة الإياب يوم 24 من الشهر نفسه، لذا يسعى الأبيض لتحقيق الفوز فى المباريات المقبلة، لمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل الموقعة الإفريقية المرتقبة.