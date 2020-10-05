شكرا لقرائتكم عرض الأهلي لضم محمد ابراهيم يتفوق علي بيراميدز ..وجلسة عبد السلام وامير تحسم الصفقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوضح مصدر مقرب من محمد ابراهيم صانع العاب مصر المقاصة حقيقة تفضيل اللاعب عرض بيراميدز على عرض الأهلي، مشددا على ان المبلغ الذي عرضه الأهلي كراتب شخصي لابراهيم يفوق المعروض من بيراميدز، في حالة احتساب المكافأت وحصة الإعلانات ونسبة المشاركة في جميع البطولات.

واكد المصدر ان الأولوية لمحمد ابراهيم حاليا هي الانتقال للأهلي اما في حالة تراجع الاهلي عن اتمام الصفقة او اظهار عدم جديته سيتم دراسة باقي العروض ومن بينها عرض بيراميدز لاختيار العرض الأفضل بينهما.

واضاف المصدر ان هناك جلسة قريبة ستجمع محمد عبد السلام رئيس المقاصة مع امير توفيق مدير التعاقدات لانهاء الاتفاق، خاصة بعد ان تم تأجيلها اكثر من مرة بسبب رحيل فايلر عن الأهلي والتعاقد مع موسيماني.