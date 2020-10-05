شكرا لقرائتكم مفاجأة ..الزمالك يستغل ثغرة قانونية لضم أحمد حمدي رغم اولوية بيعه للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصاعدت وتيرة أزمة أحمد حمدي صانع العاب الجونة مع إدارة ناديه بعد رفض الأخيرة اعارته لنادي روبن كازان الروسي قبل غلق باب القيد في اوروبا ليخرج اللاعب مهاجما ادارة ناديه بقوة ويؤكد انهم وقفوا امام حلمه رغم تفضيله لهم علي عدد من العروض المغرية الأخري بعد رحيله عن الأهلي.

وفجر مصدر مطلع مفاجأة من العيار الثقيل ،وهي رغم ان الأهلي يملك اولوية شراء احمد حمدي مقابل 16 مليون جنيه ،وهي ضعف القيمة التي تم بيعه بها للجونة وهو ما يضمن عدم بيعه لأي نادي في مصر قبل موافقة الأهلي ،الا ان المصدر اكد ان هناك شرط جزائي في عقد احمد حمدي مع الجونة تقدر قيمته بمليون و200 الف دولار يستطيع دفعه وفسخ العقد ويستطيع بعد ذلك الانتقال لأي نادي ومن بينهم الزمالك.

ودخل مسئولو الزمالك في مفاوضات قوية مع احمد حمدي، كما تم دراسة عقده تمهيدا لانهاء اجراءات ضم صانع الألعاب الشاب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.