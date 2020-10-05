شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز لـ«ساسي»: «طول ما أنت حارقهم هتلاقي عينات من الأشكال ديه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أيمن عبدالعزيز المدرب العام السابق لنادي الزمالك دعمه التام لفيرجاني ساسي، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك.

وكتب «عبدالعزيز» رسالة إلى «ساسي» قال فيها: «عادى يا بطل لسه ياما هتشوف طول ما أنت حارقهم قوى ونادى الزمالك واقف على رجليه وأنت أحد الأسباب في ده هتلاقي عينات من الأشكال دية.. كلنا معاك ياحبيبي».

وطالب عبدالعزيز ساسي بالتركيز مع ناديه من أجل حصد اللقب الأفريقي والرد على «المأجورين»، حسب تعبيره.