شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة..نشاط دون خطورة من الأهلي والمقاولون يفرض التعادل السلبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الاهلى والمقاولون العرب المقامة حالياً باستاد القاهرة في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه مؤخرًا للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي ، ويلعب الاهلي بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي، محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – أحمد فتحي، حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا" وأليو بادجي ، فيما تضم قائمة البدلاء ، كلاً من: علي لطفي – مروان محسن – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو ديانج – جيرالدو – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

فيما يضم تشكيل المقاولون ، كلاً من : محمود أبو السعود – أمير عابد – محمد سمير – إبراهيم صلاح – كريم مصطفى – حسن الشامي – محمد مجلي – فاروقا – لويس إدوارد – شكري نجيب – سيف الدين الجزيري ، وتضم قائمة البدلاء كلاً من: حسن شاهين - يوسف الجوهري – طاهر محمد طاهر – عبد الرحمن فاروق – محمود السيد – أحمد الشيمي – محمد عصام – معروف يوسف.

ورغم أن الأهلي حسم لقب الدورى إلا أن مباراة الليلة تبقى قوية ومهمة للغاية لعدة أسباب، فى مقدمتها أنها تجمع بين الأهلى مُتصدر المسابقة برصيد 79 نقطة وفريق المقاولون صاحب المركز الرابع برصيد 52 نقطة.

بدأ الاهلي المباراة بنشاط مبكر عن طريق كهربا وبادجي وقفشة ، لكن دون خطورة حقيقة وحاول الأحمر إختراق حصون المقاولون العرب الدفاعية عن طريق الكرة العرضية لكن دفاع المقاولون تعامل مع هذه الكرات بشكل جيد.

في المقابل ، لجأ المقاولون بقيادة مدربه عماد النحاس للهجمات المرتدة التى جاءت على فترات مُتباعدة ولم تشكل خطورة على مرمى المارد الأحمر.