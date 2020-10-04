شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الاهلى والمقاولون بالجولة الـ31 للدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انطلقت مباراة الاهلى والمقاولون العرب باستاد القاهرة في الجولة الـ31 لبطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه مؤخرًا للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي ، ويلعب الاهلي بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي، محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – أحمد فتحي، حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي "قفشة" – حسين الشحات – محمود عبد المنعم "كهربا" وأليو بادجي.

فيما تضم قائمة البدلاء ، كلاً من: علي لطفي – مروان محسن – صالح جمعة – وليد سليمان – أليو ديانج – جيرالدو – محمد شكري – عربي بدر – محمد فخري.

فيما يضم تشكيل المقاولون ، كلاً من : محمود أبو السعود – أمير عابد – محمد سمير – إبراهيم صلاح – كريم مصطفى – حسن الشامي – محمد مجلي – فاروقا – لويس إدوارد – شكري نجيب – سيف الدين الجزيري.

وتضم قائمة البدلاء كلاً من: حسن شاهين - يوسف الجوهري – طاهر محمد طاهر – عبد الرحمن فاروق – محمود السيد – أحمد الشيمي – محمد عصام – معروف يوسف.

ورغم أن الأهلي حسم لقب الدورى إلا أن مباراة الليلة تبقى قوية ومهمة للغاية لعدة أسباب، فى مقدمتها أنها تجمع بين الأهلى مُتصدر المسابقة برصيد 79 نقطة وفريق المقاولون صاحب المركز الرابع برصيد 52 نقطة وينافس ذئاب الجبل على المركز الثانى هذا الموسم رفقة الزمالك والمقالون ويُقدم عروض جيدة للغاية تحت قيادة مدربه الشاب عمد النحاس، كما أن مباراة الليلة يخوضها الأهلى بقيادة جهاز فنى جديد بقيادة الجنوب أفريقى موسيمانى الذى تولّى المهمة رسمياً مؤخراً خلفاً للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق وتُعد مباراة اليوم أول تجربة للمدرب الجنوب أفريقى فى الدورى المصرى بعدما سبق وحقق نتائج جيدة للغاية مع فريق صن داونز فى جنوب أفريقيا وقارة أفريقيا.

ويدخل الأهلى مباراة الليلة راغباً فى تقديم عرض قوى أمام فريق عنيد كالمقاولون العرب واذلى يعرف كيف يتفوق أمام الكبار بقيادة عماد النحاس لكن لاعبو الأهلى سيكون أمامهم تحدى كبير من أجل غثبات أنفسهم أمام مدربهم الجديد الذى لا يعرف الكثير عن قدرات اللاعبين حتى الآن.