شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يقتنص نقطة ثمينة من الاتحاد في الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل فريق طلائع الجيش مع الاتحاد السكندرى بنتيجة 2 / 2 فى المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم، الأحد، على استاد لإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين، من مسابقة الدوري، وتقدم الإيفوارى رزاق سيسيه لزعيم الثغر فى الدقيقة 21، ثم أحرز كريم طارق هدف التعادل للطلائع من ركلة جزاء فى الدقيقة 57، ثم أحرز سيسيه الهدف الثانى للأتحاد فى الدقيقة 81، وفى الدقيقة 95 احتسب الحكم إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح الطلائع سجل منها كريم طارق هدف التعادل.

وشهدت المباراة اضطرار طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، لإجراء تبديل مبكرجدًا فى أول دقيقة، حيث تعرض عمرو الميدانى للإصابة فى العضلة الخلفية، ليغادر أرض الملعب ويدخل أسامة العزب بديلاً له، وأشهر الحكم إبراهيم نور الدين البطاقة الحمراء لمحمد إبراهيم مدرب فريق الاتحاد، فى الدقيقة 96 بسبب الإعتراض على قراراته.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الاتحاد السكندرى للنقطة 39 فى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 وتعادل في 15 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى، فيما ارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 35 فى المركز العاشر، بعد أن لعب 31 مباراة فاز في 7 وتعادل في 14 وخسر 10 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

وضم تشكيل الاتحاد السكندرى كلاً من..

حراسة المرمى: عمرو خليل.

الدفاع: السيد سالم، عمرو الميداني، إسلام جمال، محمود شعبان.

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الوسط: أحمد نبيل "مانجا"، هشام محمد، خالد الغندور، رزاق سيسيه، كريم الديب.

الهجوم: خالد قمر.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من..

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع :علي الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، زولا.

خط الوسط، فرانك، محمود السيسي، كيفن.

خط الهجوم: كريم طارق، عمار حمدي، عمرو جمال.