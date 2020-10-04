شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا بطل إعلان قميص المنتخب.. وأول من يرتدي الزي الجديد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقرت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، على تكريم مؤمن زكريا لاعب الأهلي، ودعمه نفسيا ومعنويا باختياره للمشاركة في الإعلان الخاص بتيشيرت المنتخب الوطني الجديد الذي سيتم عرضه غدا.
وقال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية، في تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، إن اختيار مؤمن جاء من باب التفاؤل به ليكون أول من يرتدي التيشيرت الجديد لعل أن يكون وش السعد على المنتخب.
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