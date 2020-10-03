شكرا لقرائتكم خبر عن «ريكاردو» يحدد نقاط ضعف الإسماعيلي ويتعهد بتصحيح المسار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعترف «ريكاردو»، المدير الفني للإسماعيلي، بوجود أخطاء في الأداء والتكتيك الخططي، لافتًا إلى أن حماس اللاعبين وتوترهم وخوفهم من الهزيمة والهبوط كان عامل ضغط نفسي وعصبى عليهم.

وتعهد «ريكاردو» بحصد ثلاث نقاط في مباراة الإنتاج الحربى القادمة، والتى يمكن أن تؤمِّن بقاء الدراويش بالدوري، وشدد على أن الفريق يعانى نقاط ضعف دفاعية وهجومية وغياب الانسجام بين الخطوط، لكنه يعمل وفق الإمكانات الحالية للاعبين، لافتًا إلى أن الموسم الجديد سيشهد تصحيحًا للأخطاء وتصحيح المسار، مطالبًا الجماهير بدعم الفريق حتى نهاية الدوري.

من جانبه، رفض إبراهيم عثمان، رئيس النادي، وتامر سعيد، عضو مجلس الإدارة، الإدلاء بأى تصريحات عقب المباراة.

وتعادل الإسماعيلى مع سموحة في الوقت بدل الضائع، في مباراة مثيرة حبست أنفاس جماهيره العاشقة للنادي، الذي يصارع الهبوط لأول مرة في تاريخه ويتعرض لـ13 هزيمة في موسم واحد.