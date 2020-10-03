شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يخضع لتحليل «رابيد تسيت» اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى سموحة والجهاز الفني، بقيادة أحمد سامى، لإجراءات تحليل «رابيد تيست» للكشف عن كورونا، اليوم السبت، وذلك قبل 48 ساعة فقط من مباراة «الموج الأزرق» المرتقبة أمام الزمالك، ضمن منافسات بطولة كأس مصر، ويطمح لاعبو سموحة في مواصلة مشوار البطولة بعد صعوبة الحصول على المركز الرابع في بطولة الدورى العام.

وينطلق تدريب الفريق في الخامسة من مساء اليوم تحت القيادة الفنية لأحمد سامى وجهازه المعاون، وسيركز المدير الفنى على بعض النواحى الخططية والتكتيكية في تدريبات اليوم، خصوصًا في ظل صعوبة المباراة أمام الزمالك.

وقرر أحمد سامى إغلاق صفحة التعادل أمام الإسماعيلى تمامًا وطالب اللاعبين بعدم التفكير في المباراة الأخيرة والتركيز على مواجهة الزمالك، خصوصًا وأنها ستكون صعبة للغاية في ظل تلاحم المباريات.

وكان الجهاز الفنى قد قرر البقاء في الإسماعيلية لتخفيف التعب والإرهاق على لاعبيه لتفادى تعرضهم للإصابات.

وكشف المدير الفنى أن صلاح محسن مهاجم الفريق أصبح جاهز تمامًا للمشاركة في التدريبات الجماعية وسيكون ضمن اللاعبين الذين يخضون مواجهة الزمالك في الدور الـ16 لبطولة كأس مصر.

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