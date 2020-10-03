شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية بين جوارديولا وبيلسا.. مواعيد مباريات البريميرليج اليوم والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، 4 مباريات، إذ من المنتظر أن يستضيف نادي تشيلسي نظيره كريستال بالاس، فيما يحل برايتون ضيفًا على إيفرتون، فيما سيلاقي نادي ليدز يونايتد بقيادة مارسيلو بيلسا نظيره مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا في مواجهة نارية، ويختتم نيوكاسل مباريات اليوم من الجولة الرابعة بمواجهة بيرنلي.

وتنطلق مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، بلقاء تشيلسي وكريستال بالاس، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، فيما سيذاع على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2»، بتعليق يوسف سيف.

ويواجه نادي إيفرتون نظيره برايتون في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة «بي إن سبورتس 2» بتعليق أحمد البلوشي.

وفي السادسة والنصف مساء، يستضيف نادي ليدز يونايتد بقيادة بيلسا مانشستر سيتي بقيادة جوارديولا، إذ يعد اللقاء بكثير من المتعة في ظل الأسلوب الهجومي للفريقين، فيما يذاع على قناتي «بي إن سبورتس 1» و«بي إن سبورتس 2» بتعليق حفيظ دراجي.

ويستضيف ملعب جيمس بارك المباراة الأخيرة، اليوم، بين نيوكاسل وبيرنلي، وتذاع على قناة «بي إن سبورتس 2» بتعليق أحمد عبده.

Advertisements