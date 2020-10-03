شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أنباء توقيعه لبيراميدز.. حسين الشحات يوضح حقيقة رحيله عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد حسين الشحات على الأنباء التي تداولت عن توقيعه لناد آخر غير الأهلي قيل إنه نادي بيراميدز في فيديو نشره على حسابه الرسمي بـ«تويتر» أوضح خلاله حقيقة تلك الأقاويل.

وفي فيديو دعائي لأحد رعاة النادي الأهلي، قال الشحات: «أنا النهاردة جي عشان الضجة اللي اتعملت على من يومين، بخصوص العرض، أنا بصراحة مضيت، والعرض مايتفوتش».

وأضاف: «أنا جي النهاردة عشان خاطر أقول للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، إن أنا مقدرش امضي في نادي غير النادي الأهلي»، مشيرًا إلى أن ما وقع عليه هو عقد مع شركة عقارية راعية للنادي الأهلي.

وكانت بعض التقارير قد ربطت حسين الشحات باللحاق بلاعبي الأهلي الذي انتقلوا خلال الفترة الماضية إلى نادي بيراميدز، إذ قال بعض تلك التقارير إن اللاعب وقع بالفعل مع النادي، وهو ما نفاه.