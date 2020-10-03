شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض التفريط فى قفشة بعد عروض الخليج وإستكتلندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي التفريط في محمد مجدي قفشة لاعب الفريق بعدما تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية أخرها عروضاً من الخليج وأوربا وهو ما أكده عبد الرحمن إسماعيل، وكيل اللاعبين حيث أكد أن قفشة يمتلك عرضا خليجيا وآخر من أوروبا" ، وأتم: "سيلتك ورينجرز فى اسكتلندا مهتمان بقفشة كما أنه ينتظر عرضا سعوديا ، ويرى مسئولو الاهلي أن قفشة المُنضم للفريق الصيف الماضي من أهم عناصر الفريق ولم يكد ينهي موسمه الأول بالقميص الأحمر لذا ليس منطقياً أن يرحل عن النادي بهذه السرعة .

Advertisements

من ناحية أخرى ، يناقش مسئولو الأهلى مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق ملف تدعيم حراسة مرمى الفريق بعدما كان الأهلي قد أغلق هذا الملف منذ فترة بعدم ضم حُراس مرمى بناءً على رؤية السويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق حيث رفض الأخير تدعيم هذا المركز بعد رحيل شريف إكرامي لبيراميدز وأكتفى بتواجد الثلاثي محمد الشناوي وعلى لطفي ومصطفى شوبير ، لكن إدارة الأهلي قررت فتح هذا الملف مؤخراً بعد التعاقد مع موسيماني الذى أنهى علاقته بنادي صن داونز الجنوب أفريقي منذ أيام.

وترغب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي في مناقشة هذا الملف مع المدرب الجنوب أفريقي خاصة وأن الموسم المحلي أوشك على الانتهاء ولابد من حسم ملف الصفقات سريعاً إذا كان المدرب الجديد لديه رؤية بشأن ضم حارس مرمى جديد وقال مصدر أن هناك أكثر من حارس مُرشح لدخول اهتمامات الأهلي والتفاوض معه أبرزهم ثنائي بيراميدز المهدي سليمان وأحمد الشناوي ومعهما محمود جاد حارس أنبي وعامر عامر حارس الأنتاج الحربي، ومن المقرر أن يحسم المدير الفني هذا الملف مع لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس النادي هذا الجدل في غضون الأيام القليلة المقبلة.