شكرا لقرائتكم محمد سلامة حكما لمباراة المقاصة وبيراميدز.. وعبد الرازق لنادي مصر وإنبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات اليوم السبت الموافق 3 / 10 / 2020 بالدوري المصرى حيث تقام مباراة نادى مصر وانبى على ستاد الكلية الحربية ومباراة وادى دجلة وأسوان على ستاد بتروسبورت ومباراة مصر المقاصة وبيراميدز على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من مسابقة الدوري العام العائدة بعد غياب طويل منذ توقفها في مارس الماضى بسبب جائحة كورونا.

اف سي مصر وانبي

وليد عبد الرازق “حكم ساحة"

وائل عاطف "مساعد أول"

هيثم رمضان "مساعد ثان"

محمد البدري "حكم رابع"

عمرو الشناوي "حكم فيديو"

محمد التابعي "مساعد حكم فيديو"

وادي دجلة وأسوان

محمد عادل" حكم ساحة"

تحسين أبوالسادات "مساعد أول"

شهاب راشد "مساعد ثان"

إبراهيم محمد "حكم رابع"

حسام عزب "حكم فيديو"

مصطفى عثمان "مساعد حكم فيديو"

المقاصة و بيراميدز

محمد سلامة "حكم ساحة"

أحمد الفأر "مساعد أول"

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محمد السيد "مساعد ثان"

محمد حسان "حكم رابع"

محمد الصباحي "حكم فيديو"

عاطف حسين "مساعد حكم فيديو".

موعد مباراة نادى مصر وإنبى

تقام مباراة نادى مصر وإنبى في تمام الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها نادى مصر بمعنويات منخفضة بعدما تلقى هزيمة ساحقة بسداسية دون رد من المقاولون العرب بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز إنبى على مصر المقاصة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 3 وتعادل في 11 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 49 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى فيما يحتل إنبى المركز الخامس برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

موعد مباراة وادى دجلة وأسوان

تقام مباراة وادى دجلة وأسوان في الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الدجلاوى منتشياً بفوزه العريض على الإنتاج الحربى بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر تماسيح النيل من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة .

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً بينما يحتل أسوان المركز العاشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

موعد مباراة مصر المقاصة وبيراميدز

تقام مباراة مصر المقاصة وبيراميدز في تمام الثامنة مساء اليوم السبت على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في مواجهة مثيرة بين الفريقين ، يدخلها الفريق الفيومى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من انبى بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز بيراميدز على زعيم الثغر بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل مصر المقاصة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.