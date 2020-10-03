شكرا لقرائتكم بعد تصريحات حسام البدري .. أرقام مصطفى محمد تجعله مهاجم منتخب مصر الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أثارت التصريحات الأخيرة التى أطلقها حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، حالة من الجدل فى الوسط الرياضى، بعدما أكد أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك يحتاج إلى الكثير من العمل ليكون مهاجم منتخب مصر الأول، وهو ما أثار غضب جماهير الزمالك وتحفظ البعض على التصريحات التى أطلقها مدرب الفراعنة فى الوقت الذى تلق فيه لاعب القلعة البيضاء عدة عروض احترافية أبرزها من الدورى التركى بعد تألقه مع الزمالك.

صاحب الـ 22 عاماً لعب لأربعة أندية فى مسيرته بالدورى المصرى، بعد تخرجه من قطاع الناشئين الأبيض ليلتحق بفريق الداخلية، ليخوض معه 17 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف ، والتحق مصطفى محمد بعد ذلك بفرق طنطا، حيث شارك فى 26 مباراة سجل 6 أهداف وصنع هدفاً آخر.

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انتقل مصطفى محمد بعد ذلك إلى فريق طلائع الجيش حيث خاض أنجح مواسمه بعدما شارك فى 29 مباراة سجل خلالهم 12 هدفاً وصنع 5 آخرين لزملائه بالفريق ، عقب تألقه مع الطلائع، فرض مصطفى محمد نفسه على اختيارات نادى الزمالك ليعود إلى بيته الأبيض من جديد، فى الموسم الماضى، حيث شارك مع الأبيض فى 3 مباريات سجل خلالهم هدف وصنع آخر، قبل أن يعود إلى التوهج فى الموسم الجارى، ليشارك فى 39 مباراة سجل خلالهم 9 أهداف فى الدورى و6 أخرى فى دورى أبطال أفريقيا وصنع 3 أهداف.

وعلى المستوى الدولى شارك مصطفى محمد مع زملائه بالمنتخب الأوليمبى فى تتويج الفراعنة ببطولة الأمم الأفريقية للشباب لأول مرة فى تاريخ مصر ليتأهل المنتخب من خلالها إلى أولمبياد طوكيو، وخاض مصطفى محمد مع المنتخب الأوليمبى 12 مباراة دولية سجل خلالهم 6 أهداف، أما مع المنتخب الأول فلم يشارك مصطفى محمد سوى فى مباراتين فقط لم يسجل خلالهم أهداف.