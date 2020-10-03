شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني vs باتشيكو.. رحلات البرتغالى تفوق إنجازات الجنوب أفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى قطبا الكرة المصرية والأفريقية الأهلى والزمالك الاتفاق واختيار المديرين الفنيين قبل المعركة التى تنتظرهما أمام الوداد والرجاء المغربيين على التوالى فى نصف نهائى دورى الأبطال ومع اقتراب الموسم الحالى من الانتهاء وبداية عهد جديد مع الكرة البرتغالية والجنوب أفريقية.

وأعلن النادى الأهلى التعاقد مع المدرب جنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمدة موسمين، كما استقر الزمالك على تعيين جيمى باتشيكو على رأس الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول لنهاية الموسم المقبل فى أكبر تحدٍ لقطبى الكرة المصرية بالبطولة الأفريقية التى يتبقى عليها أيام قليلة.

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أرقام المدربان بالفعل تعكس مدى قدراتهما الفنية بالإضافة الى الخبرات المتفاوتة بين كل فرد فيهما لذلك تجد هناك مميزات غير عادية فى المدرب البرتغالى الذى استطاع أن يحصد لقب واحد لكنه فى الدورى البرتغالى أحد الدوريات الفئة الثانية فى القارة الأوروبية بخلاف قيادته للعديد من الأندية الشهيرة، أبرزها ريال مايوركا، بالإضافة الى أفضل أرقامه الفنية مع الزمالك فى الجهة الأولى.

ونفس الحال للمدرب موسيمانى الذى استطاع قيادة صن داونز والمنتخب الجنوب افريقى وهى تجارب لم تصل الى حدود الاحتراف الخارجى بأى من المدارس لذلك سيكون التحدى له خلال الفترة التى سيتولى فيها النادى الأهلى لإثبات أنه مدرب كفء استطاع قبل سابق تحقيق 11 بطولة ولقب ومن الممكن أن يرتقوا أكثر مع القلعة الحمراء.

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