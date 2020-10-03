شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى للاعبي الأهلي: اجعلوا هويتكم مصدر ثقتكم وقوتكم وخوف المنافسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى الجديد للأهلى، لاعبى الفريق بضرورة أن يكون لهم "هوية" أمام المنافس، وأن تكون هذه الهوية مصدر قوتهم وثقتهم بل وخوف المنافسين منهم فى أى مباراة، وشدد المدير الفنى الذى تعاقد معه الأهلى رسمياً أمس الأول، الخميس، لمدة موسمين فى حديثه مع لاعبى الأهلى أمس للمرة الأولى، على أنه يرغب أن يعرف الجميع "هوية" الأهلى منذ الدقائق الأولى للمباراة وحتى نهايتها، حتى لو تبدّلت القمصان، فالشخصية والهوية داخل الملعب ستكون سبباً مهماً فى تحقيق الانتصارات والبطولات.

ويعقد الأهلى مؤتمراً صحفياً فى الثانية عشرة ظهر اليوم لتقديم موسميانى بعدما تعاقد معه النادى رسمياً لمدة موسمين، كما ظهر المدير الفنى فى النادى أمس لأول مرة وعقد جلسة مع لجنة التخطيط ومحمود الخطيب رئيس النادى قبل أن يتفقد منشآت النادى ويقود أول مران للفريق استعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الـ31 لبطولة الدورى الممتاز التى حسمها الأهلى مؤخراً لصالحه للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالي.

من ناحية أخرى، أكد بيتسو موسيمانى أن توليه مهمة القيادة الفنية للأهلى شرف كبير له كأول مدرب من أفريقيا يتولى هذه المهمة، مؤكدا أنها مهمة عظيمة، بأن يتولى تدريب أشهر فريق فى القارة، مشيراً إلى أنه يشعر بشهرة حالياً وكأنه ممثل مشهور فى هوليوود وأنه فى لوس أنجلوس وليس فى القاهرة فكل من ينتمى للأهلى ينال هذه الشهرة الكبيرة.

ووجه موسيمانى الشكر لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى ولمجلس الإدارة على الثقة الكبيرة التى منحوها له بتولى هذه المهمة، مؤكدا أنه لم يكن يعلم بعظمة الأهلى حتى تم تكليفه بهذه المهمة، وشاهد ردود الأفعال الكبيرة، مؤكدا أنه شعر بعظمة الأهلى منذ وصوله مطار القاهرة ورسائل الترحيب الكبيرة التى تلقاها بدأ من ختم جواز سفره فى المطار حتى الخروج ومقابلة الجماهير التى كانت تنتظره فضلا عن الإقامة بالفندق فالجميع يشير له بـنه مدير فنى أكبر نادى فى أفريقيا.

وأضاف موسيمانى، فى تصريحات مع هانى رمزى فى قناة الأهلى، أن المفاوضات كانت قصيرة لم تستغرق أكثر من خمسة أيام ووافق واتفق على كافة التفاصيل بعد الجلسة التى جمعته برئيس نادى صن داونز الجنوب أفريقى للحصول على إذنه بالرحيل لتدريب أشهر نادى فى أفريقيا وتحدثت معه أنه حقق كافة البطولات مع صن داونز وليس هناك المزيد ويرغب فى خوض تجربة جديدة مع أشهر نادى فى أفريقيا وهيى فرصة العمر.

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وأضاف وجدت سهولة ويسر وموافقة من رئيس صن داونز الذى تربطنى به علاقة جيدة وأتمنى له التوفيق فى مهمته الجديدة مع الأهلى، خاصة أن عرض تدريب نادى بحجم الأهلى لا يمكن أن يتم رفضه.

وتابع، أن عمره فى التدريب 22 عاما لم يقم بتدريب سوى ناديين فقط سوبر سبورت وصن داونز وبينهم منتخب جنوب أفريقيا كمساعد ثم رجل أول ولم يخوض أى تجارب أخرى، وتحربة الأهلى هى الأولى له خارج جنوب أفريقيا.

وأضاف موسيمانى أن معرفته بالدورى المصرى تنحصر فى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك لسابق مواجهته لهما وأيضا مشاركتهم الأفريقية وأنه يحرص على حضور مباريات الأهلى والزمالك مع بعضهما ويقوم بمشاهدته لمعرفته بالصراع بينهما على قمة الكرة فى مصر فهما فريقين كبيرين فى الكرة المصرية.

وكشف أمتلك طموحا كبيرا فى مهمتى مع الأهلى ولدى فلسفة خاصة أسعى لتطبيقها مع لاعبى الأهلى مثلما فعلت مع لاعبى صن داونز وهو ما تحدثت به مع اللاعبين فى أول مقابلة له معهم.

وأشار إلى أنه منذ أن اتفق ويفكر كثيرا فى طموحه مع الأهلى فهو يملك القدرات التى تساعده على النجاح ويتمنى أن يكون مع اللاعبين سببا فى عودة دورى أبطال أفريقيا إلى أحضان الأهلى بعد غياب سبع مواسم .