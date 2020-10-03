شكرا لقرائتكم خبر عن "الفوز الثانى" شعار إنبى أمام نادى مصر فى مواجهة اليوم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادى مصر نظيره إنبى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها نادى مصر بمعنويات منخفضة بعدما تلقى هزيمة ساحقة بسداسية دون رد من المقاولون العرب بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز إنبى على مصر المقاصة بهدف دون رد في نفس الجولة.

-ترتيب نادى مصر وانبى فى جدول الدوري

يحتل نادى مصر المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة جمعها من 29 مباراة فاز في 3 وتعادل في 11 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 49 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى، فيما يحتل إنبى المركز الخامس برصيد 44 نقطة بعدما خاض 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

-تاريخ مواجهات نادى مصر وإنبى جمعت الفريقين مباراة واحدة فقط بالدوري نظراً لصعود نادى مصر لدورى الأضواء والشهرة لأول مرة فى تاريخه هذا الموسم، وكانت فى الدور الأول وانتهت بفوز الفريق البترولى بهدفين مقابل هدف سجلها أحمد على ومحمد شريف لانبى ومصطفى سلطان لنادى مصر من ركلة جزاء فى اللقاء الذى أقيم بالجولة الرابعة عشرة للمسابقة على ستاد بتروسبورت فى 18 يناير 2020

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وطالب طارق عبد الله المدير الفني لنادى مصر لاعبيه بالحفاظ على سمعة فريقهم وإيقاف مسلسل الهزائم الساحقة التي نالها في أول مواسمه بالدوري حتى لو كان الفريق هو الأقرب للهبوط بعد طنطا للقسم الثانى ، في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه ضرورة مواصلة الانتصارات لإنهاء الموسم في المربع الذهبى للمسابقة.

-عبد الله يبحث عن إيقاف مسلسل الهزائم وطولان يفتش عن المربع الذهبى

-التشكيل المتوقع لنادى مصر وانبى

ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام انبى مكونا من :" عصام ثروت - علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا - إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال - مصطفى سلطان – كليف نياكيا".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام نادى مصر مكونا من :"محمود جاد، على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد ، محمود غالى وعبد الرحمن عامر وتونيا دى ليو وعمر سافيولا وزياد كمال وأحمد على".