شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس يطالب الجبلاية بتوجيه اللوم للبدرى بعد تصريحاته عن مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، حسام البدرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى لكرة القدم، بعد تصريحاته عن مصطفى محمد، مهاجم القلعة البيضاء، التى قال فيها البدرى إن مصطفى مازال يحتاج لمزيد من العمل لكسب الخبرات ليكون مهاجم الفراعنة.

وقال يونس، عبر حسابه على تويتر، "عفوا.. صعب وغير مقبول، المدير الفنى لمنتخب مصر ينتقد لاعباً بهذا الأسلوب وفى هذا التوقيت دون أى منطق، حاجه غريبة، تصرف مش مفهوم خاطئ.. على مسؤولى الاتحاد توجيه اللوم على الأقل للمدير الفنى لو كان نقده ده حقيقى، عن مصطفى محمد أتحدث، أحسن مهاجم فى مصر حاليا".





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من ناحية أخرى، أصبح احتراف مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مهددا بعدما تمسك البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق بتواجد مصطفى محمد مع الزمالك الموسم المقبل، رافضا رحيله لحاجة الفريق له، حيث أكد باتشيكو لمعاونيه أن مصطفى محمد مهاجم مميز ويمتلك مقومات قيادة هجوم الزمالك فى البطولات الكبرى ومن الصعب تعويض رحيله وحرص المدرب البرتغالى على عقد جلسة خاصة مع مصطفى محمد فى أول مران لباتشيكو مع الفريق الثلاثاء الماضى للاطمئنان عليه.

وينتظر الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى، عودة رجب بكار ظهير أيمن الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، للمشاركة مع فريقه بعد فترة غياب منذ مواجهة المصرى البورسعيدى فى الجولة السادسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث استُبعد اللاعب من المشاركة فى المران الجماعى وكذلك المباريات بقرار من الإدارة والجهاز الفنى.ويستعد الفريق السماوى لمواجهة صعبة أمام مصر المقاصة فى المباراة المقرر لها غدًا السبت، على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الواحد والثلاثون من عمر مسابقة الدورى.

ويعد رجب بكار من القوام الأساسى لمنتخب مصر، الأمر الذى دفع الجهاز الفنى للفراعنة للتواصل مع اللاعب والتأكيد له على أنه ضمن الحسابات الفنية للمعسكر المقبل، كما أن الجهاز يترقب موقف اللاعب من المشاركة مع فريقه فى الفترة المقبلة، حتى يتم ضمه للمعسكر فى نوفمبر المقبل استعدادا لخوض مباراتى توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.