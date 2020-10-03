شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. 10 حراس بدرجة "أسد" فى عرين الكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزخر الكرة المصرية بالعديد من أساطير حراسة المرمى، الذين حملوا على عاتقهم مسئولية الدفاع عن مرمى أنديتهم ومنتخب الفراعنة، وحصدوا شهرة لا تقل عن الهدافين، وإذا كان حارس المرمى بنصف فريق، فكل رمز منهم كان خلال تواجده على المستطيل الأخضر فريقاً كاملاً وليس نصف فريق فقط، ففى آخر خط دفاعى لم يبخلوا بذرة عرق فى الحفاظ على نظافة شباكهم وسطروا المجد الكروى عبر تاريخ الساحرة المستديرة.

إكرامى الشحات، ثابت البطل، أحمد شوبير، عادل المأمور، عصام الحضرى ، أيمن طاهر وعبد الواحد السيد، محمد الشناوى، عادل هيكل، محمد عبد المنصف جميعها أسماء حظيت بالشهرة والاحترام فى عالم حراسة المرمى وبعضهم مازال يجنى الانجازت، باعثاً رسالة تواصل الأجيال، وأن أرض الفراعنة لا تنضب جواهرها الثمينة فى عالم كرة القدم.

وضمت هذه القائمة الذهبية ثلاث حراس مرمى لعبوا فى كأس العالم مع الفراعنة ويعتبر الحضرى الأكثر تتويجاً بالبطولات من بينهم، حيث حصد مع الأهلي 17 بطولة منها 7 دوري محلي مابين عامي 1996 و 2008، و4 كأس سوبر محلي اعوام 2005 و 2006 و 2007 و 2008، و3 دوري أبطال أفريقيا اعوام 2001 و2005 و2006، و3 كأس السوبر الأفريقي اعوام 2001 و 2005 و2006 .

أما محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، فيعتبره الكثيرين امتداد طبيعى للجيل الذهبى فى حراسة المرمى، بعد فترة طويلة من التخبط، خاصة بعد حالة ثبات المستوى التى يسير عليها فى الفترة الأخيرة، ونجاحه فى الحفاظ على نظافة شباكه بالموسم الجارى فى 23 مباراة.



عبد الواحد السيد



عبد الواحد

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