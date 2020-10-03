شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُجرى تحليل "رابيد تيست" استعدادا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى لاعبو الزمالك، اليوم، السبت، تحليل "رابيد تيست" وهو إجراء الكاشف السريع الخاص بفيروس كورونا، وفى حال وجود شكوك يتم فحص تلك الحالة بإجراء مسحة "PCR"، استعدادا لمواجهة الفريق الأبيض مع سموحة، التى ستجمع الفريقين مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وأدى لاعبو الزمالك الذين شاركوا فى مباراة المصرى البورسعيدى، التى جمعت بين الفريقين مساء الخميس الماضى، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، تدريبات استشفائية بالأمس، حيث خاض اللاعبين التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو وذلك لفك العضلات والتخلص من الإرهاق، على أن ينتظم هؤلاء اللاعبين فى المران الجماعى اليوم السبت.

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فيما خضع المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران، وأدى اللاعب التدريبات تحت قيادة عمرو المطراوى أخصائى التأهيل وذلك لتجهيزه للفترة المقبلة، كما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق، فى التدريبات الجماعية للأبيض، بعدما غاب عن مباراة المصرى بسبب شعوره بالاجهاد.

فيما عقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين فى مباراة المصرى وذلك قبل انطلاق المران الأمس واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفنى عن بعض الأمور الفنية فى المباراة استعدادا لمواجهة سموحة وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو على عقد جلسة فنية مع طارق حامد على هامش المران ومنح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للاعب وأكد على أهمية دوره مع الفريق الفترة القادمة خاصة مع غياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف.

فيما حرص أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على حضور مران ومؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام سموحة، بعدما نجح الفريق فى الفوز على المصرى بالدورى ليواصل تعزيزه لتواجده فى المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الممتاز، متفوقًا على بيراميدز والمقاولون العرب أصحاب المركزين الثالث والرابع، حيث حصد الأبيض 64 نقطة، بعدما خاض 31 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 19 لقاء وتعادل فى 7 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل لاعبيه 45 هدفًا واستقبلت شباكه 25 هدفًا.