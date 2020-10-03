شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يفشل في ضم سانشو من بروسيا دورتموند والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديل ميل» البريطاني، عن فشل مفاوضات مانشستر يونايتد الإنجليزي مع نظيره بروسيا دورتموند بضم سانشو من الفريق الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا للتقرير البريطاني، تقدم مانشستر يونايتد بعرضه الأول هذا الأسبوع، والذي بلغ 73 مليون إسترليني، بخلاف الإضافات التي ستزيد المبلغ إلى 91 مليون إسترليني، إلا أن مسؤولي دورتموند تمسكوا بالحصول على 108 ملايين إسترليني لإتمام الصفقة.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن مانشستر يونايتد لا ينوي زيادة عرضه الحالي، في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها الأندية؛ بسبب فيروس كورونا.