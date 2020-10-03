شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يتعاقده مع الجزائري محمد فارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد لاتسيو الإيطالي، مع الدولي الجزائري محمد فارس مدافع سبال، بعقد طويل الأمد، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.وذكر النادي الإيطالي، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن لاتسيو أنه حصل بشكل نهائي على خدمات اللاعب محمد فارس، قادما من نادي سبال".

وتألق فارس رفقة النادي الإيطالي منذ انتقاله إليه موسم 2018/2019، من صفوف هيلاس فيرونا، حيث شارك في 43 مباراة في الدوري سجل خلالها 3 أهداف.