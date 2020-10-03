شكرا لقرائتكم خبر عن لاتسيو يتعاقده مع الجزائري محمد فارس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد لاتسيو الإيطالي، مع الدولي الجزائري محمد فارس مدافع سبال، بعقد طويل الأمد، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.وذكر النادي الإيطالي، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعلن لاتسيو أنه حصل بشكل نهائي على خدمات اللاعب محمد فارس، قادما من نادي سبال".
وتألق فارس رفقة النادي الإيطالي منذ انتقاله إليه موسم 2018/2019، من صفوف هيلاس فيرونا، حيث شارك في 43 مباراة في الدوري سجل خلالها 3 أهداف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
Advertisements
103,198
-
تعافي
96,494
-
وفيات
5,930
كانت هذه تفاصيل خبر لاتسيو يتعاقده مع الجزائري محمد فارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.