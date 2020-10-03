شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يخطط للتخلص من أومتيتي قبل غلق الميركاتو لضم مدافع «الشياطين الحمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «سبورت» الكتالونية، عن صراع فرنسي إيطالي، لضم صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأزاحت الصحيفة أسماء الأندية المتصارعة لضم مدافع فريق برشلونة وهم، ستاد رين، وأولمبيك ليون الفرنسيين، إضافة إلى روما، ونابولي من إيطاليا. مؤكدة أن برشلونة يبحث عن عرض مناسب لبيع أومتيتي، من أجل التعاقد مع إريك جارسيا مدافع مانشستر سيتي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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