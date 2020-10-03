شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يتراجع عن صفقة مدافع توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، تراجع برشلونة عن صفقة ضم الأرجنتيني خوان فويث، قلب دفاع توتنهام خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وأضافت: أن توتنهام هو من عرض فويث على البارسا مجددا، لكن الأخير رفض ضم اللاعب، حيث يعد إريك جارسيا، مدافع مانشستر سيتي، الهدف الرئيسي للنادي الكتالوني. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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