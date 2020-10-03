شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة إيدين هازارد تنقذ لوكا يوفيتس من «مقصلة زيدان» في الميركاتو الصيفي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» البريطاني عن تجهيز زيدان، المدير الفني لفريق ريال مديد الإسباني، للاعبه الصربي لوكا يوفيتش، خلال الفترة المقبلة ليكون بديلا للجناج البلجكي إيدين هازارد الذي تجددت إصابته خلال الأيام الماضية وتأكد غيابه عن المستطيل الأخضر ما يقرب من شهر.

وكان يوفيتش قريبا من الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، ولكن على ما يبدو أن هناك شيء تغير، بعدما اعتمد عليه زيدان في مباريات الليجا هذا الموسم، ووضعه في مركز هازارد.