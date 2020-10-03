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سقوط يورجن كلوب في ورطة فنية قبل لقاء أستون فيلا

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط يورجن كلوب في ورطة فنية قبل لقاء أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» البريطاني عن وقوع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق الإنجليزي في ورطة فنية خلال لقاء أستون فيلا المقرر إقامته غدا، عقب إصابة جناحه الهجومي ساديو ماني بفيروس .

وتوقعت الصحيفة، أن كلوب سيدفع باللاعب البلجيكي أوريجي في مركز الجناح الأيسر المهاجم بديلا للاعب السنغالي ساديو ماني المصاب بكوفيد 19، وتم عزله عن الفريق.

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