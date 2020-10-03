شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط يورجن كلوب في ورطة فنية قبل لقاء أستون فيلا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف موقع «ديلي ميل» البريطاني عن وقوع المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي في ورطة فنية خلال لقاء أستون فيلا المقرر إقامته غدا، عقب إصابة جناحه الهجومي ساديو ماني بفيروس كورونا. وتوقعت الصحيفة، أن كلوب سيدفع باللاعب البلجيكي أوريجي في مركز الجناح الأيسر المهاجم بديلا للاعب السنغالي ساديو ماني المصاب بكوفيد 19، وتم عزله عن الفريق. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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