شكرا لقرائتكم خبر عن أليكس بيرينجيز ينضم لصفوف أتلتيك بيلباو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل نادي أتلتيك بيلباو، لاتفاق شبه نهائي مع نادي تورينو لشراء المهاجم الإسباني أليكس بيرينجير، حتى موسم 2024. وينتظر أن تتم الصفقة رسميا بمجرد تخطي بيرينجير الفحوصات الطبية، حيث سينضم إلى صفوف «أسود الباسك» خلال الساعات المقبلة. وكان بيرينجير صاحب الـ25 عاما، قد انتقل لصفوف النادي الإيطالي في صيف 2017 قادما من أوساسونا. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أليكس بيرينجيز ينضم لصفوف أتلتيك بيلباو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.