شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يحرم جيلينسكي لاعب نابولي من خوض لقاء يوفننتوس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي نابولي، إصابة لاعب الوسط، البولندي بيوتر جيلينسكي، بفيروس كورونا، بعد 5 أيام من استضافة جنوى، الذي ظهرت به العديد من حالات الإصابة بالعدوى.
وقال نابولي، في بيان، إن أحد أفراد طاقم الفريق أصيب أيضا بالعدوى، بعد اختبارات أجريت يوم الخميس. وتبعا للإجراءات الصحية التي يطبقها الدوري الإيطالي سيتعين على جيلينسكي دخول الحجر الصحي، وسيغيب عن مباراة يوفنتوس يوم الأحد.
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