اخبار الرياضه

كورونا يحرم جيلينسكي لاعب نابولي من خوض لقاء يوفننتوس

0 نشر
محمد طلعت داود 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يحرم جيلينسكي لاعب نابولي من خوض لقاء يوفننتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي نابولي، إصابة لاعب الوسط، البولندي بيوتر جيلينسكي، بفيروس كورونا، بعد 5 أيام من استضافة جنوى، الذي ظهرت به العديد من حالات الإصابة بالعدوى.

وقال نابولي، في بيان، إن أحد أفراد طاقم الفريق أصيب أيضا بالعدوى، بعد اختبارات أجريت يوم الخميس. وتبعا للإجراءات الصحية التي يطبقها سيتعين على جيلينسكي دخول الحجر الصحي، وسيغيب عن مباراة يوفنتوس يوم الأحد.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    Advertisements

    103,198

  • تعافي

    96,494

  • وفيات

    5,930

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يحرم جيلينسكي لاعب نابولي من خوض لقاء يوفننتوس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا