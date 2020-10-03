شكرا لقرائتكم باتشيكو يستقر على عودة طارق حامد لقيادة خط الوسط أمام سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفني للزمالك، عودة طارق حامد، لاعب وسط الفريق، لقيادة خط الوسط أمام سموحة، في المباراة التي سيغيب عنها فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق، للإيقاف، بعدما تغيب حامد عن لقاء المصرى الأخير بالدورى، لإراحته، وبذلك سيعود الأخير لقيادة وسط الأبيض في مواجهة سموحة، التي ستقام بعد غد، الإثنين، على ستاد الإسماعيلية، في دور الـ16 من منافسات كأس مصر، والتي يسعى فيها الأبيض إلى تحقيق الانتصار من أجل التأهل إلى الدور التالى ومواصلة السعي نحو حصد لقب الكأس وإسعاد الجماهير بمزيد من الألقاب هذا الموسم عقب تحقيق بطولتى السوبر الأفريقي والمحلى على حساب الترجى التونسى والأهلى على الترتيب.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك تدريباته اليوم مكتمل الصفوف، بعدما أدى لاعبو الفريق، الذين شاركوا فى مباراة المصرى البورسعيدى، التى جمعت بين الفريقين مساء أول أمس، الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وانتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، تدريبات استشفائية حيث خاض اللاعبين التدريبات تحت قيادة مدرب الأحمال جوزيه بيدرو وذلك لفك العضلات والتخلص من الإرهاق.
فيما خضع المغربى محمد أوناجم، جناح الزمالك، لتدريبات تأهيلية على هامش المران، وأدى اللاعب التدريبات تحت قيادة عمرو المطراوى أخصائى التأهيل وذلك لتجهيزه للفترة المقبلة، كما انتظم طارق حامد، لاعب وسط الفريق، فى التدريبات الجماعية للأبيض، بعدما غاب عن مباراة المصرى بالأمس بسبب شعوره بالاجهاد فيما عقد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين المشاركين فى مباراة المصرى وذلك قبل انطلاق المران واستمرت الجلسة لأكثر من نصف ساعة تحدث معهم فيها المدير الفنى عن بعض الأمور الفنية فى المباراة.
وحرص البرتغالى جايمى باتشيكو على عقد جلسة فنية مع طارق حامد على هامش المران ومنح باتشيكو بعض التعليمات الفنية للاعب وأكد على أهمية دوره مع الفريق الفترة القادمة خاصة مع غياب فرجانى ساسى بسبب الإيقاف.
ومن ناحية أخرى، حرص أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، على حضور مران الأمس ومؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المقبلة أمام سموحة، والتى ستجمع الفريقين مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر، مطالبا الجميع بالتركيز فى المباريات خاصة وأن الفريق هدفه حصد البطولات محليا وإفريقيًا.
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