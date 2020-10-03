شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يحذر الحكام من التعامل مع السوشيال ميديا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة ، جميع الحكام بعدم التعامل مع السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعى سواء فيس بوك أو تويتر، من خلال التعليق علي أي أمور تتعلق بلعبة كرة القدم خلال الفترة الحالية لحين انتهاء بطولة الدوري وكأس مصر ،الي جانب الابتعاد عن التصريحات الإعلامية.. وهددت لجنة الحكام برئاسة وجيه احمد و عزب حجاج مدير اللجنة بإيقاف اى حكم يخرج عن النص أو لا يلتزم بتعليمات لجنة الحكام.

في سياق مغاير، كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه من المتوقع بنسبة كبيرة صدور قرار بإيقاف فرجاني ساسي لاعب الزمالك بعد انفعاله علي الحكم أمين عمر خلال لقاء الزمالك أمام المصري ولكن عدد المباريات ستحدده لجنة الانضباط والتي لن تقل عن 4 مباريات ولن تزيد عن 8 إلي جانب تغريمه ماليا.

تابع مسئولو اتحاد الكرة إنه في حالة صور قرار بإيقاف ساسي لأكثر من مباراة فإن هذا الايقاف لا يمنعه من المشاركة أمام الرجاء في ذهاب الدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا يوم 18 أكتوبر المقبل لأن الإيقاف يكون مقتصر علي البطولات المحلية مثل الدوري وكأس مصر والسوبر المحلي فقط وبالتالي احقيته بالمشاركة افريقيا مع الزمالك.

وتنص المادة 23 من لائحة لجنة الانضباط على ما يلي":

- الاعتداء أو محاولة الاعتداء على الحكم أو مساعديه أو مقيم الحكام أو المرتقب الإداري أو أي من أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي أو المنسق الإعلامي أو اللاعبين لفريقه أو لفريق الخصم أو غيرهم.

Advertisements

ووفقا للائحة تستوجب هذه الأمور عقوبة من الأربعة بحسب ما يتراءى للجنة وهي كالتالي:

الإيقاف

غرامة بحد أدنى ٥٠ ألف جنيه

الشطب

غرامة توازي قيمة ما حدث من تلفيات إن وجدت