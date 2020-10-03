شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وادى دجلة يخشى مفاجآت أسوان على ستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستدرج وادى دجلة نظيره أسوان في الخامسة والنصف عصر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين، يدخلها الفريق الدجلاوى منتشياً بفوزه العريض على الإنتاج الحربى بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر تماسيح النيل من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد في نفس الجولة .

ويحتل وادى دجلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 13 لقاء وسجل لاعبيه 31 هدفاً وتلقت شباكه 39 هدفاً بينما يحتل أسوان المركز العاشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدفاً.

Advertisements

وطالب اليوناني بابافاسيلو المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بمواصلة خطة الهروب من مراكز القاع عن طريق انتزاع نقاط مباراة اليوم ، في المقابل شدد أحمد كشرى المدير الفني لأسوان على لاعبيه ضرورة إستعادة نغمة الانتصارات بعد نزيف النقاط المستمر منذ الفوز على الزمالك بهدف دون رد .

ويبدو التشكيل المتوقع لوادى دجلة أمام أسوان مكون من :" محمد عبد المنصف - أحمد رمضان "بيكهام" - محمود مرعي - عبد الرحمن رمضان - إسحاقو يعقوبو - عمرو صالح - أحمد سعيد - محمد هلال - مروان حمدي - حسام عرفات - عبدالكبير الوادي".

ويبدو التشكيل المتوقع لأسوان أمام وادى دجلة مكون من :" مسعد عوض ، محمد جابر، محمود نعيم، طارق أبو العز وأحمد عامر ، سولمون منساه، إبراهيم جلال، إبراهيم القاضي، هيثم الفيل ومحمد المرسي ، مصطفى البدري".