شكرا لقرائتكم نادى مصر يستقبل إنبي بالدوري المصري.. اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف نادى مصر نظيره انبى في تمام الثالثة عصر اليوم السبت على ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها نادى مصر بمعنويات منخفضة بعدما تلقى هزيمة ساحقة بسداسية دون رد من المقاولون العرب بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز إنبى على مصر المقاصة بهدف دون رد في نفس الجولة.

ويحتل نادى مصر المركز قبل الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز في 3 وتعادل في 11 وخسر 15 لقاء وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 49 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل مع الإنتاج الحربى فيما يحتل إنبى المركز الخامس برصيد 44 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 11 وتعادل فى 11 وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبيه 30 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وطالب طارق عبد الله المدير الفني لنادى مصر لاعبيه بالحفاظ على سمعة فريقهم وإيقاف مسلسل الهزائم الساحقة التي نالها في أول مواسمه بالدوري حتى لو كان الفريق هو الأقرب للهبوط بعد طنطا للقسم الثانى ، في المقابل شدد حلمى طولان المدير الفني لإنبى على لاعبيه ضرورة مواصلة الانتصارات لإنهاء الموسم في المربع الذهبى للمسابقة.

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ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام انبى مكون من :" عصام ثروت - علاء عطا – محمود شبانة – أحمد أوكا – مصطفى كالوشا - إسلام صلاح – أحمد يوسف – هشام عبد الحميد – محمد جمال - مصطفى سلطان – كليف نياكيا".

ويبدو التشكيل المتوقع لإنبى أمام نادى مصر مكون من :"محمود جاد، على فوزى ورامى صبرى وأسامة جلال وكريم فؤاد ، محمود غالى وعبد الرحمن عامر وتونيا دى ليو وعمر سافيولا وزياد كمال وأحمد على".