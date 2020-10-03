شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. مصر المقاصة يغسل أحزانه أمام بيراميدز بالجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر
ويحتل مصر المقاصة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 38 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 57 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 17 مباراة وتعادل فى 6 وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبيه 48 هدفاً وتلقت شباكه 29 هدفاً.
وطالب على عاشور المدير الفني لمصر المقاصة لاعبيه بإغلاق ملف أزمة مستحقاتهم المتأخرة لحين انتهاء مباريات الدوري لإستعادة قطار الانتصارات مجدداً ، في المقابل يسعى الكرواتى انتى تشاتشيتش المدير الفني لبيراميدز لمواصلة الضغط على الزمالك وملاحقته على المركز الثانى المؤهل للمشاركة الافريقية بالموسم الجديد.
ويبدو التشكيل المتوقع لمصر المقاصة أمام بيراميدز مكون من :" محمود حمدى وعصام صبحى وأحمد مودى وأحمد ياسين وأحمد محسن وخالد أوتشو وصلاح ريكو وميدو جابر ومحمد إبراهيم وباولن فوافى وعمرو مرعى".
ويبدو التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام المقاصة مكون من :" مهدي سليمان - طارق طه - علي جبر - عبد الله بكري - عمر جابر- أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم عادل - محمد فاروق - عبد الله السعيد - جون أنطوي".
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