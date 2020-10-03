شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يختتم استعداداته اليوم لمواجهة المقاولون فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم فريق الكرة النادي الاهلي تدريباته اليوم إستعداداً لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء غد ، الأحد، في الجولة الـ31 من بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي مؤخراً لصالحه للمرة الـ31 في تاريخه، ويعقد موسيماني جلسة خاصة عقب مران اليوم مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة للحديث عن بعض الأمور الفنية باعتبارها أول مباراة للمدرب الجديد مع المارد الأحمر .

من جانبه، تحدث موسيمانى، قبل بداية رحلته إلى مصر، لتدريب الأهلى، قائلا:" ربما لولا فيروس كورونا، لكان جاء عرض الأهلى قبل تجديد عقدى مع صن دوانز، لمدة 4 سنوات، والذى كان سيكون بداية من الموسم المقبل، لكن هذه كرة القدم، كل شئ فيها يتغير بطريقة سريعة جدا ، وأضاف المدرب الجنوب أفريقى "كنت سعيدا عندما تواصل الأهلى معى، وأكد مسئوله أنهم سيرسلون العقد، إذا وافقت، شعرت لحظتها أنها فرصة كبيرة، وشخصية الأهلى أثرت فى قرارى".

وبسؤاله عن خوفه من تدريب الأهلى، رد قائلا "لقد واجهت الأهلى، مع الأوروجوانى لاسارتى، ونجحت فى التفوق عليه، وفزت عليه بخماسية، كما أننى تفوقت على جميع المدربين الأجانب، فى دورى جنوب أفريقيا" ، وتابع "أثق تماما فى قدراتى، ولو قمت بمهمتى بطريقة جيدة، ستسير الأمور بشكل رائع، كما أننى واجهت الأهلى والزمالك، كثيرا فى دورى أبطال أفريقيا، وهما المسيطرين على القارة الأفريقية".

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وكشف موسيمانى، عن حديثه مع مدرب الزمالك السابق، ميتشو، قبل تولى تدريب الأهلى، وقال "المدرب الصربى أخبرنى بأن تدريب الأهلى فرصة عظيمة، وشجعنى وحفزنى على قبول المهمة، وطلب منى عدم التفكير كثيرا، فإن سارت الأمور بشكل جيد فلا يوجد أى شىء لتخسره بل ستفوز بالكثير".

ورد مدرب الأهلى الجديد، هل تقلق من مدة العقد القصيرة؟، قائلا "مدة العقد أمر لا يهمنى على الإطلاق، الأهم هو أن أقوم بعملى بشكل جيد، فهناك مدربين حصلوا على عقد لمدة 5 سنوات، وفى الأخير يرحلون".