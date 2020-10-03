شكرا لقرائتكم خبر عن سيرجينو دست أول أمريكي يرتدي قميص برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال سيرجينو دست، لاعب برشلونة الجديد، إنه رفض الانتقال إلى بايرن ميونخ واختار الانضمام إلى برشلونة اتباعا لما لشعوره بالراحة تجاه الفريق الإسباني. وأصبح دست أول دولي أمريكي، ينضم إلى برشلونة الخميس الماضي، قادما من أياكس أمستردام في عقد سيبقيه لمدة طويلة في ستاد كامب نو. وأكد دست في مؤتمر صحفي أمس، «أشعر بالفخر لكوني أول أمريكي ينضم لبرشلونة. إنه حلم تحقق ولا أستطيع الانتظار لبدء التدريب مع زملائي الجدد». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 103,198

تعافي 96,494

وفيات 5,930

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